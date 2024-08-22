ФСБ: в Крыму и Севастополе задержали трех агентов украинской разведки, которые планировали подрывы

ФСБ сообщает о задержании агентов украинских спецслужб на территории Крымского полуострова. Это два гражданина России и один — Молдавии, они планировали взрывы на территории России и собирали информацию о российских военных для ВСУ, пояснили 22 августа в Центре общественных связей ФСБ.



По информации службы, один из агентов — молдаванин, которого задержали в Керчи. 32-летний мужчина в апреле этого года через Интернет начал сотрудничество с представителем спецслужб Украины. Он собирал и передавал информацию, в том числе фото и видео, о местоположении российской военной техники, систем ПВО, а также объектах инфраструктуры Крыма. По предоставленным фигурантом данным был найден тайник с самодельным взрывным устройством весом 400 граммов, предназначенным для подрыва водонасосной станции в Керчи.

