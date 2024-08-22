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    ФСБ: в Крыму и Севастополе задержали трех агентов украинской разведки, которые планировали подрывы

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    ФСБ сообщает о задержании агентов украинских спецслужб на территории Крымского полуострова. Это два гражданина России и один — Молдавии, они планировали взрывы на территории России и собирали информацию о российских военных для ВСУ, пояснили 22 августа в Центре общественных связей ФСБ.

    По информации службы, один из агентов — молдаванин, которого задержали в Керчи. 32-летний мужчина в апреле этого года через Интернет начал сотрудничество с представителем спецслужб Украины. Он собирал и передавал информацию, в том числе фото и видео, о местоположении российской военной техники, систем ПВО, а также объектах инфраструктуры Крыма. По предоставленным фигурантом данным был найден тайник с самодельным взрывным устройством весом 400 граммов, предназначенным для подрыва водонасосной станции в Керчи.

    В Севастополе задержали 59-летнего гражданина России, который, по сведениям ФСБ, прошел на Украине специальную минно-взрывную и стрелковую подготовку и изготовил самодельное взрывное устройство, которое использовал для минирования газопровода в Крыму в июле 2024 года. При задержании в автомобиле фигуранта нашли аналогичное СВУ.

    Другой житель Севастополя собирал данные для ВСУ. Он, как сообщает ФСБ, передавал украинским спецслужбам информацию о местах расположения военных объектов в Крыму, адресах высокопоставленных российских военнослужащих и используемых ими транспортных средствах.

    В ФСБ добавили, что задержанные дают признательные показания.

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