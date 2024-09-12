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Происшествия Хлеб на дороге, кузов в щепки. Сортировочный мост ярко разобрал очередную «Газель»

Хлеб на дороге, кузов в щепки. Сортировочный мост ярко разобрал очередную «Газель»

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1 комментарий

Железнодорожный мост на Южном шоссе за последние недели собрал целый ассортимент застрявших машин, и сегодняшнее ДТП — одно из самых ярких. Очередная «Газель» не просто застряла, не только развалилась, но и предъявила миру всё содержимое своего кузова.

Кадры с места публикует 12 сентября «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Кузов грузовичка полностью снесён, а груз — хлебобулочные изделия — ждут следующий транспорт на асфальте.

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«Второй раз за неделю. Ничему людей жизнь не учит», — комментирует Екатерина. «Я как человек, который работает рядом с этим местом, ответственно заявляю, что такое происходит через день», — пишет Татьяна.

Действительно, подобные аварии здесь не редкость. Петербуржцы шутят, что закрытый мост глупости с Ленсоветовской дороги «переехал» на Южное шоссе. Ещё два ДТП — с автобусом и грузовиком — случились под сортировочными мостами в конце августа.

Сортировочные мосты состоят из двух частей, и высокий транспорт часто застревает именно под второй преградой, которая немного ниже первой.

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Комментарии
1
-4*
12 сентября 2024, 12:40
Второй мост глупости !
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