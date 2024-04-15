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    «Винни-Пух крепко застрял». «Газель» сложилась пополам под мостом на Южном шоссе и собрала пробку

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    Уверенный водитель «Газели» отправил машину под мост и собрал крупную пробку на Южном шоссе в понедельник, 15 апреля. В результате удара транспортное средство буквально сложилось пополам.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», по габаритам не прошел кузов машины. Вероятно, водитель проезжал участок на скорости, из-за чего при резком препятствии кабина почти отделилась от задней части и рухнула лобовым стеклом на дорогу. Проезд по участку оказался заблокирован в обе стороны. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», красным цветом окрасился участок шоссе от перекрестка с Белевским проспектом до пересечения с Сортировочной-Московской улицей.

    «Винни-Пух крепко застрял», — написал один из пользователей сервиса. Другой добавил, что проезда по участку нет.
    Информация о возможных пострадавших устанавливается.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Еще одно ДТП с участием большегруза и переправы произошло на проспекте Ленина в Зеленогорске. Фура не смогла проехать под железнодорожным мостом, в итоге кузов сплющился о бетонное полотно.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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