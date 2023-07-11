«Мост глупости переехал?» Фура из Татарстана нелепо застряла в Зеленогорске

Чересчур самонадеянный водитель фуры отправил грузовик под мост на проспекте Ленина в Зеленогорске. И застрял. Об инциденте в Курортном районе Петербурга 11 июля сообщают очевидцы.



Фура не смогла проехать под железнодорожным мостом, в итоге кузов сплющился о бетонное полотно. Водители, двигающиеся попутно, фуровода не похвалили за смелость.