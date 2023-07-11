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    «Мост глупости переехал?» Фура из Татарстана нелепо застряла в Зеленогорске

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    Чересчур самонадеянный водитель фуры отправил грузовик под мост на проспекте Ленина в Зеленогорске. И застрял. Об инциденте в Курортном районе Петербурга 11 июля сообщают очевидцы.

    Фура не смогла проехать под железнодорожным мостом, в итоге кузов сплющился о бетонное полотно. Водители, двигающиеся попутно, фуровода не похвалили за смелость.

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    «Мост глупости переехал?» — так прокомментировали в соцсетях ДТП. Это, к слову, не первый конкурент знаменитого моста глупости на Софийской. Застревают регулярно, к примеру, на Южном шоссе.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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