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    Двое задержаны за нападение на подростка в Полежаевском парке. Избиение битой снимали на видео

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    Двое молодых жителей Красносельского района Петербурга объясняют полиции избиение школьника в Полежаевском парке. С помощью биты добывали смартфон и более чем скромную сумму наличными, всё происходящее снимали на видео.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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    О задержании подозреваемых в разбое 12 сентября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», накануне днём оперативники настигли двоих жителей Красного Села в возрасте 19 лет и 21 года, которые делят квартиру на улице Спирина, а теперь и одну статью.

    По предварительной информации, оба признались, что в воскресенье напали на 14-летнего школьника в Полежаевском парке. Младший, в прошлом которого, по данным полиции, судимость за кражу, орудовал битой, старший снимал происходящее на видео. Уходили с телефоном Realme C31, прихватив также 300 рублей наличными.

    Подросток после случившегося обратился в травмпункт с синяками, ссадинами и травмой головы.

    В полиции уточнили, что похищенный смартфон изъят. Подозреваемые задержаны на двое суток.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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