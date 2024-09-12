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Происшествия «Проси прощения перед шопом!» Кадры избиения школьника в Полежаевском парке

«Проси прощения перед шопом!» Кадры избиения школьника в Полежаевском парке

4 754
12 комментариев

Кадры избиения школьника в Красносельском районе Петербурга оказались в распоряжении «Фонтанки» 12 сентября. Снимали сами нападавшие, для отчета перед куратором, а не ради славы.

Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье в Полежаевском парке двое молодых людей напали на 14-летнего учащегося. У подростка забрали недорогой смартфон и 300 рублей, после чего злодеи оставили жертву с разбитым лицом. Оперативники «детского» отдела уголовного розыска задержали подозреваемых — одному 19 лет, другому 21 год. Возбуждено дело о разбое.

Было установлено, что 14-летний школьник через телеграм подрядился работать на наркошоп из даркнета. В какой-то момент работодатель поймал его на краже и решил наказать. Для этого он нанял молодых людей постарше (так же, через телеграм) и дал им простое задание — избить и заставить извиниться на камеру.

Подозреваемые процессуально задержаны и ждут избрания меры пресечения в камере.

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Комментарии
12
-4*
12 сентября 2024, 10:45
Всех троих на урановые рудники!
mrA
12 сентября 2024, 10:46
еще Стивен Хокинг говорил: нельзя сидеть на том же, чем банчишь
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