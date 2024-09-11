Володин заявил, что срок нахождения в браке для получения гражданства РФ могут увеличить до трех-четырех лет

Законопроект, увеличивающий время нахождения в браке для получения разрешения на временное пребывание в России и получения гражданства, обсудят в Госдуме. Предполагается, что срок могут увеличить до трех-четырех лет, рассказал
По словам Володина, законопроект нацелен на предупреждение фиктивных браков. В настоящее время срок нахождения в браке для получения разрешения на временное пребывание в РФ составляет год.
«Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года. Брак от этого только станет крепче», — сказал Володин.
Ранее спикер Госдумы рассказал, что готовится законодательная инициатива, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Он отметил, что ее готовы поддержать большинство депутатов, независимо от фракций.
Также комиссия Госдумы РФ по вопросам миграционной политики направила пять законопроектов, существенно усиливающих ответственность за преступления в сфере миграции, на рассмотрение в Правительство и Верховный суд РФ. После оценки документы внесут на рассмотрение Госдумы.