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    Володин заявил, что срок нахождения в браке для получения гражданства РФ могут увеличить до трех-четырех лет

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    Законопроект, увеличивающий время нахождения в браке для получения разрешения на временное пребывание в России и получения гражданства, обсудят в Госдуме. Предполагается, что срок могут увеличить до трех-четырех лет, рассказал 11 сентября в интервью телеканалу «Россия 24» председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    По словам Володина, законопроект нацелен на предупреждение фиктивных браков. В настоящее время срок нахождения в браке для получения разрешения на временное пребывание в РФ составляет год.

    «Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года. Брак от этого только станет крепче», — сказал Володин.

    Ранее спикер Госдумы рассказал, что готовится законодательная инициатива, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Он отметил, что ее готовы поддержать большинство депутатов, независимо от фракций.

    Также комиссия Госдумы РФ по вопросам миграционной политики направила пять законопроектов, существенно усиливающих ответственность за преступления в сфере миграции, на рассмотрение в Правительство и Верховный суд РФ. После оценки документы внесут на рассмотрение Госдумы.

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