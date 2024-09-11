Володин заявил, что срок нахождения в браке для получения гражданства РФ могут увеличить до трех-четырех лет

Законопроект, увеличивающий время нахождения в браке для получения разрешения на временное пребывание в России и получения гражданства, обсудят в Госдуме. Предполагается, что срок могут увеличить до трех-четырех лет, рассказал 11 сентября в интервью телеканалу «Россия 24» председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



По словам Володина, законопроект нацелен на предупреждение фиктивных браков. В настоящее время срок нахождения в браке для получения разрешения на временное пребывание в РФ составляет год.

