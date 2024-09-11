Выдры в Океанариуме Петербурга дрались за новую игрушку. Одна из них капитулировала

Выдры в петербургском Океанариуме не поделили новую игрушку. Яростная драка за голубой мячик длилась больше минуты и шла на «скалах».
Одна из выдр играла с мячиком, пока тем же не захотела заняться другая. Игрушку животные не поделили. Выдра несколько раз отвернулась в сторону, но поняв, что так не работает, убежала на «скалы» с мячом в зубах.
Драка за игрушку продолжилась на «высотах», но длилась недолго. После обе выдры спустились вниз, и одна из них ушла ни с чем.
«Посвящается всем, у кого братья/сёстры не хотели делиться своей новой игрушкой», — написала пресс-служба Океанариума.
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