Жители Приозерского и Выборгского районов Ленобласти заметили НЛО в небе. Полиция разбирается

Жители двух районов Ленобласти заметили неопознанные летательные аппараты в небе. Похожие на БПЛА объекты кружили над Приозерским и Выборгским районами 47-го региона, пишет 47news.



По словам очевидцев, передает издание, днем 11 сентября объект появился в небе в районе улицы Гоголя в Приозерске, а после полетел в сторону поселка Сторожевое. Как оказалось, это был небоевой беспилотник. Полиция нашла оператора летательного аппарата, соответствующего разрешения у него не было. Правоохранители выясняют мотивы запуска БПЛА.



Кроме того, накануне днем местный житель заметил неопознанный объект в небе над поселком Каннельярви в Выборгском районе. Как передает очевидец, нечто было похоже на небольшой самолет. Однако прибывшие на место полицейские не нашли следов полета беспилотника.



Также днем 11 сентября стало известно о трех беспилотниках, сбитых в Мурманской области. Об этом жителям заполярного региона рассказал губернатор Андрей Чибис. Он же за несколько часов до случившегося обратился к местным жителям и попросил отнестись с пониманием к ограничениям, которые были введены из-за атаки вражеских дронов.

