Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком реставрации Биржи

Эрмитаж в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком реставрации здания Биржи — компанией «ГазПроектСтрой». Это следует из письма музея,
Как указано в документе, контракт был заключен в сентябре
«Работы на объекте не ведутся, просрочка исполнения обязательств по договору составляет более
Также «ГазПроектСтрою» необходимо вернуть чуть более
Летом Эрмитаж объявил о начале второго — и последнего этапа реставрации Биржи. Из-за роста стоимости работ еще весной
«Фонтанка» показывала, как в многострадальном здании ведется реставрация. В ходе нее фасадам Биржи вернули исторический пастельно-голубой цвет.
Эрмитаж в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком реставрации здания Биржи — компанией «ГазПроектСтрой». Это следует из письма музея,
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