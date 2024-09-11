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    Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком реставрации Биржи

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    Эрмитаж в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком реставрации здания Биржи — компанией «ГазПроектСтрой». Это следует из письма музея, 11 сентября опубликованного на портале госзакупок.

    Как указано в документе, контракт был заключен в сентябре 2020 года. Работы должны были завершиться в течение 548 дней с момента их старта.

    «Работы на объекте не ведутся, просрочка исполнения обязательств по договору составляет более 2 лет, к качеству выполнения работ имеются многочисленные замечания, при этом действия по возобновлению работ и устранению замечаний подрядчиком не ведутся», — говорится в документе.

    Также «ГазПроектСтрою» необходимо вернуть чуть более 56 млн рублей из 288 млн рублей выплаченного музеем аванса.

    Летом Эрмитаж объявил о начале второго — и последнего этапа реставрации Биржи. Из-за роста стоимости работ еще весной 2024 года было принято решение, что функции госзаказчика будут переданы Минкульту.

    «Фонтанка» показывала, как в многострадальном здании ведется реставрация. В ходе нее фасадам Биржи вернули исторический пастельно-голубой цвет.

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