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Общество Политика ТАСС: Мать Евгения Пригожина и автогонщик Мазепин исключены из санкционного списка ЕС

ТАСС: Мать Евгения Пригожина и автогонщик Мазепин исключены из санкционного списка ЕС

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Послы Евросоюза подтвердили исключение из списка персональных санкций мать Евгения Пригожина Виолетту и российского автогонщика Никиту Мазепина. Об этом в среду, 11 сентября, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.


Кроме того, постоянные представители 27 стран ЕС приняли решение продлить действие санкций против РФ еще на полгода.

«Да, послы утвердили продление действия санкций на шесть месяцев с исключением из списка двух физических лиц», — приводит слова дипломата агентство.

Как сообщает источник РИА Новости, сейчас проходит «техническая письменная процедура утверждения продления на уровне министров». Официальное решение о продлении санкций будет опубликовано в конце этой недели.

Ранее ограничительные меры против Виолетты Пригожиной и Никиты Мазепина были сняты Европейским судом юстиции. 8 марта 2023 года суд ЕС решил, что Пригожину и главу ЧВК «Вагнер» связывают родственные связи, а это не является достаточным основанием для включения в санкционные списки. Такая же причина исключения из черного списка ЕС была названа Мазепину в марте этого года. Суд посчитал, что его связь с отцом — бизнесменом Дмитрием Мазепиным — не является достаточным основанием для подобных ограничений.

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