ТАСС: Мать Евгения Пригожина и автогонщик Мазепин исключены из санкционного списка ЕС



Кроме того, постоянные представители 27 стран ЕС приняли решение продлить действие санкций против РФ еще на полгода.



«Да, послы утвердили продление действия санкций на шесть месяцев с исключением из списка двух физических лиц», — приводит слова дипломата агентство.



Как сообщает источник РИА Новости, сейчас проходит «техническая письменная процедура утверждения продления на уровне министров». Официальное решение о продлении санкций будет опубликовано в конце этой недели.



Ранее ограничительные меры против Виолетты Пригожиной и Никиты Мазепина были сняты Европейским судом юстиции. 8 марта 2023 года суд ЕС решил, что Пригожину и главу ЧВК «Вагнер» связывают родственные связи, а это не является достаточным основанием для включения в санкционные списки. Такая же причина исключения из черного списка ЕС была названа Мазепину в марте этого года. Суд посчитал, что его связь с отцом — бизнесменом Дмитрием Мазепиным — не является достаточным основанием для подобных ограничений.

