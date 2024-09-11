ТАСС: Мать Евгения Пригожина и автогонщик Мазепин исключены из санкционного списка ЕС

Послы Евросоюза подтвердили исключение из списка персональных санкций мать Евгения Пригожина Виолетту и российского автогонщика Никиту Мазепина. Об этом в среду, 11 сентября, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.
Кроме того, постоянные представители 27 стран ЕС приняли решение продлить действие санкций против РФ еще на полгода.
«Да, послы утвердили продление действия санкций на шесть месяцев с исключением из списка двух физических лиц», — приводит слова дипломата агентство.
Как сообщает источник РИА Новости, сейчас проходит «техническая письменная процедура утверждения продления на уровне министров». Официальное решение о продлении санкций будет опубликовано в конце этой недели.
Ранее ограничительные меры против Виолетты Пригожиной и Никиты Мазепина были сняты Европейским судом юстиции. 8 марта 2023 года суд ЕС решил, что Пригожину и главу ЧВК «Вагнер» связывают родственные связи, а это не является достаточным основанием для включения в санкционные списки. Такая же причина исключения из черного списка ЕС была названа Мазепину в марте этого года. Суд посчитал, что его связь с отцом — бизнесменом Дмитрием Мазепиным — не является достаточным основанием для подобных ограничений.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.