Суд ЕС исключил экс-гонщика Никиту Мазепина из санкционных списков

Суд первой инстанции Евросоюза принял решение удовлетворить иск бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина и исключить его из европейских санкционных списков, сообщается в пресс-релизе суда.



Суд посчитал, что его связь с отцом не является достаточным основанием для подобных ограничений. В разговоре с RT спортсмен заявил, что благодарен Европейскому суду за «справедливое рассмотрение его дела». «Я понимаю, что юридический процесс снятия санкций еще не завершен, но это безусловно важная веха для меня», — сказал Мазепин.

В санкционные списки Мазепин-младший попал в марте 2022 года из-за связей с отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным. Суд разрешил ему въезд в ЕС для участия в гонках «Формулы-1» с обязательством выступать под нейтральным флагом.