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    Суд ЕС исключил экс-гонщика Никиту Мазепина из санкционных списков

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    1 комментарий

    Суд первой инстанции Евросоюза принял решение удовлетворить иск бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина и исключить его из европейских санкционных списков, сообщается в пресс-релизе суда.

    Суд посчитал, что его связь с отцом не является достаточным основанием для подобных ограничений. В разговоре с RT спортсмен заявил, что благодарен Европейскому суду за «справедливое рассмотрение его дела». «Я понимаю, что юридический процесс снятия санкций еще не завершен, но это безусловно важная веха для меня», — сказал Мазепин.

    В санкционные списки Мазепин-младший попал в марте 2022 года из-за связей с отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным. Суд разрешил ему въезд в ЕС для участия в гонках «Формулы-1» с обязательством выступать под нейтральным флагом.

    Впрочем, вскоре команда «Формулы-1» «Хаас» все равно разорвала контракты с российским гонщиком Мазепиным и спонсировавшим его «Уралкалием» в марте прошлого года. Позднее «Хаас» отказалась возвращать спонсорам Мазепина уплаченные перед стартом сезона 13 миллионов долларов.

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    Комментарии 1

    SovietPofigist20 Мар 2024 в 15:11
    Да, предателями брезгуют не только в преданной ими стране...
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