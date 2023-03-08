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    Reuters: Суд ЕС снял санкции с матери Евгения Пригожина

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    Европейский суд юстиции снял санкции с матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом 8 марта сообщает агентство Reuters.

    Суд объяснил решение тем, что ограничительные меры в отношении Виолетты Пригожиной были введены только на основании того, что её и главу ЧВК «Вагнер» связывают родственные связи, а это не является достаточным основанием для включения в санкционные списки.

    Евросоюз ввёл санкции в отношении матери Пригожина и его супруги за день до начала специальной военной операции на территории Украины.

    ЧВК «Вагнер» сейчас ведёт бои в зоне СВО. 20 февраля Евгений Пригожин заявил о нехватке боеприпасов и росте потерь среди его бойцов. По его словам, Минобороны якобы не направляло нужное количество снарядов. Оборонное ведомство на следующий день опровергло информацию о том, что штурмовые отряды «Вагнера» остро нуждаются в боеприпасах. 23 февраля Пригожин заявил, что ситуация с поставками снарядов изменилась — боеприпасы начали поставлять.

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