Reuters: Суд ЕС снял санкции с матери Евгения Пригожина

Европейский суд юстиции снял санкции с матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом 8 марта сообщает агентство Reuters.

Суд объяснил решение тем, что ограничительные меры в отношении Виолетты Пригожиной были введены только на основании того, что её и главу ЧВК «Вагнер» связывают родственные связи, а это не является достаточным основанием для включения в санкционные списки.



Евросоюз ввёл санкции в отношении матери Пригожина и его супруги за день до начала специальной военной операции на территории Украины.



ЧВК «Вагнер» сейчас ведёт бои в зоне СВО. 20 февраля Евгений Пригожин заявил о нехватке боеприпасов и росте потерь среди его бойцов. По его словам, Минобороны якобы не направляло нужное количество снарядов. Оборонное ведомство на следующий день опровергло информацию о том, что штурмовые отряды «Вагнера» остро нуждаются в боеприпасах. 23 февраля Пригожин заявил, что ситуация с поставками снарядов изменилась — боеприпасы начали поставлять.

