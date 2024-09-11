Агент Ткаченко: «Зенит» снизил стоимость Гонду на 30%, в Петербурге умеют не переплачивать

Футбольный агент Герман Ткаченко, который помог с переходом аргентинского форварда Лусиано Гонду в «Зенит», раскрыл детали переговоров. В интервью Sports.ru 11 сентября он заявил, что в процессе петербургская команда сбила цену на игрока на 30 процентов.
«Мы знали, что «Зенит» ищет большого нападающего, и представили Гонду – клуб уже хорошо его знал. За пару недель переговоров им удалось снизить стоимость Лусиано процентов на тридцать. Как ни странно, «Зенит» очень не хотел переплачивать и умеет этого не делать», - отметил Ткаченко.
По его словам, в день осуществления трансфера Лусиано прилетел в Петербург в пять утра, и его сразу забрали на медосмотр, который закончился только около 18:00. Ткаченко отметил, что игрок оказался под большим впечатлением от презентации в филармонии https://www.fontanka.ru/2024/08/27/74012726/ .
«Даже несколько часов не хотел снимать футболку «Зенита»», - сказал агент.
При этом официально сделка еще не была закрыта, из-за чего Ткаченко нервничал. Как уверяет агент, на тот момент президент «Архентинос Хуниорс» подтвердил переход только на словах, дав добро на презентацию. На этом попытались сыграть юристы аргентинской команды, заявив, что нужно еще доплатить.
«Но «Зенит» не повелся и закрыл все на своих условиях», - добавил Ткаченко.
Напомним, что Гонду перешел в «Зенит» за 10 млн евро +1 млн в виде бонусов за различные достижения игрока. В первом же матче против «Пари НН» аргентинский форвард забил два гола.