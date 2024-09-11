Агент Ткаченко: «Зенит» снизил стоимость Гонду на 30%, в Петербурге умеют не переплачивать

Футбольный агент Герман Ткаченко, который помог с переходом аргентинского форварда Лусиано Гонду в «Зенит», раскрыл детали переговоров. В интервью Sports.ru 11 сентября он заявил, что в процессе петербургская команда сбила цену на игрока на 30 процентов.



«Мы знали, что «Зенит» ищет большого нападающего, и представили Гонду – клуб уже хорошо его знал. За пару недель переговоров им удалось снизить стоимость Лусиано процентов на тридцать. Как ни странно, «Зенит» очень не хотел переплачивать и умеет этого не делать», - отметил Ткаченко.

