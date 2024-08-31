Два гола новичка Гонду помогли «Зениту» разгромить «Пари НН»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 7 тура чемпионата РПЛ против «Пари НН». Встреча проходила 31 августа в Нижнем Новгороде. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:0.
Первые два гола за «Зенит» забил аргентинский новичок Лусиану Гонду (30 и 56 минуты), окончательный счет установил Вендел на 69 минуте.
Благодаря этой победе у «Зенита» теперь 17 очков и он временно поднялся на первое место в таблице. У «Локомотива», на счету которого сейчас 15 очков, свой матч в рамках 7 тура проведет 1 сентября в Москве против «Краснодара».