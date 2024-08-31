    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    764мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.19eur100.76

    Два гола новичка Гонду помогли «Зениту» разгромить «Пари НН»

    1955
    4 комментария

    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 7 тура чемпионата РПЛ против «Пари НН». Встреча проходила 31 августа в Нижнем Новгороде. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:0.

    Первые два гола за «Зенит» забил аргентинский новичок Лусиану Гонду (30 и 56 минуты), окончательный счет установил Вендел на 69 минуте.

    Благодаря этой победе у «Зенита» теперь 17 очков и он временно поднялся на первое место в таблице. У «Локомотива», на счету которого сейчас 15 очков, свой матч в рамках 7 тура проведет 1 сентября в Москве против «Краснодара».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Зенит
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close