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    Хотел опробовать пистолет. За стрельбу по окнам военных психологов в Петербурге задержан семиклассник

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    Оперативники уголовного розыска задержали семиклассника из Петербурга. 14-летнего юношу, состоящего на учете, подозревают в августовском хулиганстве рядом с центром психологической работы ЛенВО в Подъездном переулке. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.

    Ранее сообщалось, что вечером 19 августа в полицию сообщили о стрельбе рядом со зданием, в котором располагаются военные психологи. На четвертом этаже обнаружились повреждения стекла. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    Задержанный подросток свою вину признал. Школьник рассказал, что тем вечером он хотел опробовать в деле свой пневматический пистолет, который купил на маркетплейсе. О том, что здание занимает Региональный центр психологической работы ЛенВО, он не знал. «Игрушку» у семиклассника изъяли, подозреваемого в хулиганстве отпустили под подписку.

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