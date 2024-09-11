Хотел опробовать пистолет. За стрельбу по окнам военных психологов в Петербурге задержан семиклассник

Оперативники уголовного розыска задержали семиклассника из Петербурга. 14-летнего юношу, состоящего на учете, подозревают в августовском хулиганстве рядом с центром психологической работы ЛенВО в Подъездном переулке. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.



Ранее сообщалось, что вечером 19 августа в полицию сообщили о стрельбе рядом со зданием, в котором располагаются военные психологи. На четвертом этаже обнаружились повреждения стекла. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

