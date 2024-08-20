В центре Петербурга стреляли под окнами военных психологов

Вооружённых людей искали у здания, в котором располагаются военные психологи, в Адмиралтейском районе Петербурга. Пока отыскать удалось только следы на стекле.



О стрельбе в Подъездном переулке в дежурную часть полиции накануне около восьми часов вечера сообщили из регионального центра психологической работы Ленинградского военного округа, стало известно «Фонтанке» 20 августа . Правда, уточнили, что звуки, похожие на выстрелы, слышали около четырёх часов назад.

Результат пары хлопков заметили, судя по всему, не сразу.

Полицейским показали окно на четвёртом этаже, одно из стёкол которого оказалось пробито.