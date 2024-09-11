Жилой дом частично обрушился в Перми, ведётся эвакуация, люди спасают животных

ЧП произошло на улице Клары Цеткин, 13. По данным 59.RU , это общежитие.

«Повреждено перекрытие между первым этажом и подвалом. Площадь повреждения 36 метров квадратных. Из дома эвакуированы 22 человека (в т.ч. 1 маломобильный гражданин)», — информирует региональное ГУ МЧС .

В Перми утром 11 сентября в жилом доме обрушился подвал и первый этаж, площадь обрушения составила 36 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал, эвакуированы 17 жильцов, сообщил мэр города Эдуард Соснин.

«Лопнула подпорная стенка, из-за этого обрушились стены в общей душевой. В это время там находились люди, они поцарапались. Спасатели их вытащили», — сообщил источник 59.RU.

По его словам, стены не выдержали, предположительно, из-за влаги в душевой или из-за старости здания.

Жильцы спасают своих домашних животных.