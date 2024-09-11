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Происшествия Недовольного клиента подозревают в попытке поджога офиса в Полюстрово

Недовольного клиента подозревают в попытке поджога офиса в Полюстрово

1 377
2 комментария

Частично обгоревшая дверь офиса на Екатерининском проспекте в Петербурге может стать уголовным делом о попытке поджога. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.

Инцидент произошел в понедельник ночью. Дверь офисного помещения смогли оперативно потушить, но заявление в полицию все равно было написано. В компании, чье имущество пострадало, считают, что поджог устроил 28-летний мужчина по имени Антон. Он якобы ранее требовал вернуть деньги за приобретенный автомобиль.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
2
-4*
11 сентября 2024, 09:54
Знаменитое место, где перекупы хламом торгуют!
ilmwspb2050
11 сентября 2024, 10:27
Автомобиль не является средством личной гигиены и не входит в список вещей, не подлежащих возврату. Отсюда вопрос, полицейскому стало известно о нарушении закона, как он отреагировал? Я подозреваю, что уведомления органов потребительского надзора не было ( хорошо, если ошибаюсь). Я считаю, что должность начальника отдела полиции должна быть выборной.
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