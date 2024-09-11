Недовольного клиента подозревают в попытке поджога офиса в Полюстрово

Частично обгоревшая дверь офиса на Екатерининском проспекте в Петербурге может стать уголовным делом о попытке поджога. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.
Инцидент произошел в понедельник ночью. Дверь офисного помещения смогли оперативно потушить, но заявление в полицию все равно было написано. В компании, чье имущество пострадало, считают, что поджог устроил 28-летний мужчина по имени Антон. Он якобы ранее требовал вернуть деньги за приобретенный автомобиль.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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