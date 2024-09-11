«Самый простой способ бороться с дезинформацией — это говорить правду». Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис

«Как и многие из вас, я наблюдала за сегодняшними дебатами», — говорится в публикации. «Если вы еще этого не сделали, сейчас самое подходящее время изучить обсуждаемые вопросы и позиции кандидатов по темам, которые важны для вас больше всего. Как избиратель я стараюсь смотреть и читать все, что могу, о предлагаемой ими политике и планах для этой страны».

«Это привело меня к выводу, что мне как избирателю нужно быть предельно откровенным в отношении моих реальных планов на эти выборы. Самый простой способ бороться с дезинформацией — это говорить правду», — заявляет Свифт и констатирует:



«Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года».



По ее словам, она отдает свой голос за демократов потому, что их кандидат — твердый и одаренный лидер, и «мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом».



«Я провела исследование и сделала свой выбор. Вы можете самостоятельно провести исследование и сделать выбор. Я также хочу сказать, особенно тем, кто голосует впервые: помните, что для того, чтобы проголосовать, вы должны быть зарегистрированы! Я также считаю, что гораздо проще проголосовать досрочно. Я дам ссылку на то, где зарегистрироваться и найти даты досрочного голосования и информацию, в моей истории».

