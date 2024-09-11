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Общество «Самый простой способ бороться с дезинформацией — это говорить правду». Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис

«Самый простой способ бороться с дезинформацией — это говорить правду». Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис

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1 комментарий

Американская певица Тейлор Свифт 11 сентября выступила в поддержу кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом она написала в своих социальных сетях вскоре после завершения дебатов Трампа и Харрис.

«Как и многие из вас, я наблюдала за сегодняшними дебатами», — говорится в публикации. «Если вы еще этого не сделали, сейчас самое подходящее время изучить обсуждаемые вопросы и позиции кандидатов по темам, которые важны для вас больше всего. Как избиратель я стараюсь смотреть и читать все, что могу, о предлагаемой ими политике и планах для этой страны».

Тейлор Свифт опровергла информацию о том, что она ранее поддержала кандидата от республиканцев Дональда Трампа, на чьем сайте были размещены фотографии с певицей в качестве его сторонницы.

«Это привело меня к выводу, что мне как избирателю нужно быть предельно откровенным в отношении моих реальных планов на эти выборы. Самый простой способ бороться с дезинформацией — это говорить правду», — заявляет Свифт и констатирует:

«Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года».

По ее словам, она отдает свой голос за демократов потому, что их кандидат — твердый и одаренный лидер, и «мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом».

«Я провела исследование и сделала свой выбор. Вы можете самостоятельно провести исследование и сделать выбор. Я также хочу сказать, особенно тем, кто голосует впервые: помните, что для того, чтобы проголосовать, вы должны быть зарегистрированы! Я также считаю, что гораздо проще проголосовать досрочно. Я дам ссылку на то, где зарегистрироваться и найти даты досрочного голосования и информацию, в моей истории».

В прошлом году журнал Time объявил Тейлор Свифт человеком года. Она обошла в рейтинге Владимира Путина, Си Цзиньпина и даже Барби.

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Тейлор Свифт Камала Харрис Дональд Трамп Выборы в США Демократы
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Комментарии
1
A-rSmurov
11 сентября 2024, 09:59
«Самый простой способ бороться с дезинформацией — это говорить правду» Было бы достойно если бы сказали что начинать это надо в университетах.
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