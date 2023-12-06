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    Певица Тейлор Свифт — человек года по версии журнала Time. Она обошла Путина и Си Цзиньпина

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    Американский журнал Time объявил человеком года певицу Тейлор Свифт. Она обошла в рейтинге Владимира Путина, Си Цзиньпина и даже Барби. Результат неожиданный. Поэтому многих интересовало только одно: почему Свифт?

    Time предлагает неочевидный ответ — по крайней мере для большинства россиян. Тейлор Свифт названа «главным рассказчиком» современности.

    «Подумайте, сколько разговоров у вас было о Тейлор Свифт в этом году? Сколько раз вы видели ее фотографию, прокручивая ее в телефоне? Вы были одним из тех, кто совершил паломничество в город, где она играла?» — обращается к читателям автор статьи о Свифт.

    Журнал высоко оценил достижения Свифт как артистки — «в культурном, критическом и коммерческом плане». Её ставят в один ряд с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; а также (как автора песен) считают равной Бобу Дилану и Полу Маккартни. Как бизнес-леди она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более 1 миллиарда долларов.

    «Обсуждать ее передвижения было все равно что обсуждать политику или погоду — на этом языке говорили так широко, что он не нуждался в контексте. Она стала главной героиней мира», — резюмирует Time.

    Напомним, в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии Time был включен и президент России Владимир Путин. В тексте номинации российского лидера говорилось, что в 2023 году он столкнулся с угрозой из-за мятежа ЧВК «Вагнер», но в итоге только укрепил свои позиции. Человеком года по версии Time президент России становился в 2007 году. После журнал многократно включал его в списки ста наиболее влиятельных персон.

    В список претендентов также вошли председатель КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III и кукла Барби.

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