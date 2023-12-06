Певица Тейлор Свифт — человек года по версии журнала Time. Она обошла Путина и Си Цзиньпина

Американский журнал Time объявил человеком года певицу Тейлор Свифт. Она обошла в рейтинге Владимира Путина, Си Цзиньпина и даже Барби. Результат неожиданный. Поэтому многих интересовало только одно: почему Свифт?



Time предлагает неочевидный ответ — по крайней мере для большинства россиян. Тейлор Свифт названа «главным рассказчиком» современности.



«Подумайте, сколько разговоров у вас было о Тейлор Свифт в этом году? Сколько раз вы видели ее фотографию, прокручивая ее в телефоне? Вы были одним из тех, кто совершил паломничество в город, где она играла?» — обращается к читателям автор статьи о Свифт.

