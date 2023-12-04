Журнал Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

Президент России Владимир Путин включен в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии американского журнала Time. Список опубликован на сайте журнала 4 декабря.



В тексте номинации российского лидера говорится, что в 2023 году он столкнулся с угрозой из-за мятежа ЧВК «Вагнер», но в итоге только укрепил свои позиции. Человеком года по версии Time президент России становился в 2007 году. После журнал многократно включал его в списки ста наиболее влиятельных персон.



В список претендентов также вошли председатель КНР Си Цзиньпин, певица Тэйлор Свифт с рекордными заработками, король Великобритании Карл III, кукла Барби, американские прокуроры, преследующие экс-президента США Дональда Трампа, и другие.

