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    Журнал Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

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    Президент России Владимир Путин включен в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии американского журнала Time. Список опубликован на сайте журнала 4 декабря.

    В тексте номинации российского лидера говорится, что в 2023 году он столкнулся с угрозой из-за мятежа ЧВК «Вагнер», но в итоге только укрепил свои позиции. Человеком года по версии Time президент России становился в 2007 году. После журнал многократно включал его в списки ста наиболее влиятельных персон.

    В список претендентов также вошли председатель КНР Си Цзиньпин, певица Тэйлор Свифт с рекордными заработками, король Великобритании Карл III, кукла Барби, американские прокуроры, преследующие экс-президента США Дональда Трампа, и другие.

    Победитель будет объявлен в среду, 6 декабря.

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