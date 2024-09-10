В Петербурге наблюдательница, задержанная из-за пацифистской надписи, получила штраф и арест

Наблюдателя Марину Попову, задержанную в Петербурге в основной день голосования, 8 сентября, оштрафовали на 30 тысяч рублей и оставили под арестом на пять суток. 10 сентября Куйбышевский районный суд признал ее виновной по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии. Об этом «Фонтанке» сообщила адвокат девушки Алёна Скачко.



Полицейские задержали Попову утром 8 сентября в здании ИТМО на улице Ломоносова, где был расположен УИК № 2213 Центрального района, МО «Владимирский округ». Ее заподозрили в том, что именно она опустила в урну бюллетень с пацифистским высказыванием (в момент, когда его заметили, там лежали несколько бюллетеней). О признаках правонарушения в полицию сообщил один из членов комиссии. До суда девушка находилась в отделе полиции № 28.

«В суде не исследовали сам бюллетень. Среди доказательств была его фотография, где видна надпись. Как человек проголосовал — на кадре не было видно. Мы предлагали провести лингвистическую экспертизу, которая бы установила: есть или нет дискредитация армии в написанных словах. Но судья сказала, что это может понять любой человек с общим образованием», — рассказала «Фонтанке» адвокат Алёна Скачко.

Два административных протокола, составленные на наблюдательницу, рассматривали в суде почти четыре часа. В результате ее признали виновной в мелком хулиганстве и назначили за это пять суток ареста. Кроме этого суд установил, что надписью на бюллетене девушка занималась публичной дискредитацией армии, и назначил ей 30 тысяч рублей штрафа.

8 сентября «Фонтанка» пообщалась с членом комиссии, который пожаловался на Попову. Он сказал, что пожаловался в полицию, поскольку считал это своим долгом. Вечером того же дня во время подсчета голосов на УИК № 2213 неизвестные мужчины пытались выдворить из здания наблюдателя Дмитрия Попова и кандидата Татьяну Солодянникову. В результате их обоих доставили в отдел полиции, на Попова составили протокол о мелком хулиганстве.