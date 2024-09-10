Отцу убитой на севере Петербурга студентки предъявили обвинение. Он признал свою вину

Молодую девушку нашли зарезанной в одной из квартир на аллее Поликарпова, 4, вечером 8 сентября. Чуть раньше в полицию сообщали о мужчине, который в белой горячке хватается за острые предметы. По версии следствия, отец в нетрезвом состоянии ударил свою дочь ножом в голову и тело.

Уголовное дело, возбужденное в отношении отца по факту убийства, для него далеко не первое. Ранее его привлекали за угон, позже за разбой и похищение или повреждение документов. Но сроки были условными. О том, что рассказал о прошлом подозреваемого его брат, читайте в нашем материале.

