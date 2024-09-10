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Происшествия Отцу убитой на севере Петербурга студентки предъявили обвинение. Он признал свою вину

Отцу убитой на севере Петербурга студентки предъявили обвинение. Он признал свою вину

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2 комментария

Отцу убитой на севере Петербурга 18-летней девушки предъявили обвинение. 39-летнего мужчину подозревают в убийстве собственной дочери в квартире на аллее Поликарпова 8 сентября, сообщает во вторник, 10 сентября, пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Мужчина свою вину признал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Следователи продолжают собирать доказательства по делу.

Молодую девушку нашли зарезанной в одной из квартир на аллее Поликарпова, 4, вечером 8 сентября. Чуть раньше в полицию сообщали о мужчине, который в белой горячке хватается за острые предметы. По версии следствия, отец в нетрезвом состоянии ударил свою дочь ножом в голову и тело.

После инцидента мужчину забрали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Придя в себя, подозреваемый оказался в стенах следственного отдела по Приморскому району.

Уголовное дело, возбужденное в отношении отца по факту убийства, для него далеко не первое. Ранее его привлекали за угон, позже за разбой и похищение или повреждение документов. Но сроки были условными. О том, что рассказал о прошлом подозреваемого его брат, читайте в нашем материале.

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Комментарии
2
Chekist
10 сентября 2024, 21:58
Ужас, конечно. Т.е. девочка родилась в 2004 году, когда в РФ было вроде как уже более благополучно, чем в проклятые 90е. Но пока людей из нищеты не вырывать, то такое будет сплошь и рядом
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