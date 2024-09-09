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    Прилежная дочь и отец, который «не пил». Что известно об убийстве второкурсницы в Петербурге

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    13 комментариев
    Фото: istockphoto.com
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    В одном из жилых домов на аллее Поликарпова произошла трагедия — 39-летний мужчина был найден в неадекватном состоянии, рядом с ним нашли изрезанное тело его 18-летней дочери. «Фонтанка» пообщалась с Эдуардом, двоюродным братом подозреваемого.

    По словам родственника, у его брата не было проблем с алкоголем и он всегда проявлял заботу о своей дочери. Мужчина рассказал, что этим летом они встречались в родовом доме бабушки в Бугульме, в Татарстане.

    «Я после бани три рюмки выпил, стало хорошо. Он был абсолютно трезвый, даже пива не пил. Я не верю в то, что он мог это сделать. Когда мы встречались, я говорил, что мне кошка не нравится и надо ее спровадить куда-нибудь, а он не позволил. У меня в душе не укладывается, потому что он всегда был заботлив к животным», — поделился Эдуард.

    Погибшая была прилежной дочерью — помогала по дому, имела хобби и избегала шумных компаний. «Она не тусила, никогда не курила и не пила. Занималась бисерками. Посуду всегда мыла, полы, бабушке помогала», — рассказал двоюродный дядя убитой.

    Последняя ее запись в соцсетях — репост кадров из британского сериала Skins, в котором рассказывается о трудных подростках. Еще раньше она выкладывала закулисные фотографии сериала «Универ» с подписью: «Научиться бы не париться по пустякам». Девушка была подписана на паблики про аниме, сериалы и эстетику в стиле середины 2010-х.

    По словам брата, на все мероприятия отец водил дочь самостоятельно, всегда контролировал девочку. «Он везде сопровождал ее. Куда-нибудь пойдет — он с ней идет. Помню, приезжал к ним в гости [в Петербург] на 9 Мая — на парады всегда ее брали, он с ней за руку ходил», — вспомнил мужчина.

    В семье погибшей имеются проблемы с лишним весом, отметил собеседник «Фонтанки». В их последнюю встречу в Бугульме у мужчин даже завязался разговор на тему того, как можно похудеть. «Я рассказал, как скинул 35 килограммов. Этот метод ему навязал. Говорю: «Вот эти продукты исключаешь, алкоголь тем более выкидываешь». Он говорит: «Я вообще не пью». Он уже год или два не пил. Где он мог напиться-то?» — недоумевает мужчина.

    О криминальном прошлом своего брата Эдуард узнал из разговора с «Фонтанкой». Как выяснилось ранее, мужчину привлекали за угон, позже за разбой и похищение или повреждение документов, сроки были условными. Родственник уточнил, что говорить о плохом было не принято, так что этой информацией он не располагал.

    Как писала «Фонтанка», 18-летнюю студентку нашли убитой вечером 8 сентября в доме на Поликарпова. Чуть раньше в полицию сообщали о мужчине, который в белой горячке хватается за острые предметы. По версии следствия, отец в нетрезвом состоянии ударил свою дочь ножом в голову и тело. «Дорожный инспектор» сообщает, что ран было больше 50. От полученных повреждений девушка скончалась. Следствие расследует уголовное дело по статье об убийстве (105 УК РФ). Отец был задержан.

    Фото: istockphoto.com

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    Комментарии 13

    chip109 Сен 2024 в 14:57
    Потому и не пил, что себя не контролирует под мухой, есть такие у кого от два по 100 крышу напрочь сносит и становятся агрессивными!
    +0−0
    кудаужнам09 Сен 2024 в 14:56
    угон, разбой и похищение документов - и всё условно. У него на зарплате вся коллегия адвокатов и судей?
    +0−0
    Лёxа Петров09 Сен 2024 в 14:45
    "не пил" как у Слепакова в песне?
    +0−0
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