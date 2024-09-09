Дело об убийстве возбуждено после гибели студентки на севере Петербурга. На её теле с полсотни ран

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели 18-летней второкурсницы колледжа в Приморском районе Петербурга. Под подозрением отец, который приходит в себя в больнице.
Как сообщили в петербургском Следкоме 9 сентября, на теле девушки, найденной накануне в квартире на аллее Поликарпова, зафиксированы многочисленные раны. «Дорожный инспектор» пишет, что их больше 50. Её били ножом в голову, шею и в область тела.
В квартире находился 39-летний отец. Чтобы его задержать, полицейским пришлось приложить усилия — покладистостью пьяный мужчина не отличался.
По данным «Фонтанки», его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, у палаты дежурят сотрудники правоохранительных органов.
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