В Кении скончался мужчина, который облил бензином и поджег участницу парижской Олимпиады

32-летний Диксон Ндиема, который облил бензином и поджег свою возлюбленную, 33-летнюю бегунью из Уганды Ребекку Чептегеи, скончался в больнице от ожогов, полученных им в результате своего же нападения, сообщает 10 сентября New York Times.
По данным издания, мужчина умер в больнице Moi Teaching and Referral Hospital в Элдорете: из-за серьезных ожогов у него развилась дыхательная недостаточность. Ранее в этой же больнице скончалась и Ребекка Чептегеи.
Напомним, инцидент случился 3 сентября в доме угандийской бегуньи. Между ней и ее бойфрендом произошла ссора. В итоге мужчина облил бензином и поджег Ребекку. В больницу спортсменку доставили с ожогами 75% тела.
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32-летний Диксон Ндиема, который облил бензином и поджег свою возлюбленную, 33-летнюю бегунью из Уганды Ребекку Чептегеи, скончался в больнице от ожогов, полученных им в результате своего же нападения, сообщает 10 сентября New York Times.
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