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    В Кении скончался мужчина, который облил бензином и поджег участницу парижской Олимпиады

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    3 комментария

    32-летний Диксон Ндиема, который облил бензином и поджег свою возлюбленную, 33-летнюю бегунью из Уганды Ребекку Чептегеи, скончался в больнице от ожогов, полученных им в результате своего же нападения, сообщает 10 сентября New York Times.

    По данным издания, мужчина умер в больнице Moi Teaching and Referral Hospital в Элдорете: из-за серьезных ожогов у него развилась дыхательная недостаточность. Ранее в этой же больнице скончалась и Ребекка Чептегеи.

    Напомним, инцидент случился 3 сентября в доме угандийской бегуньи. Между ней и ее бойфрендом произошла ссора. В итоге мужчина облил бензином и поджег Ребекку. В больницу спортсменку доставили с ожогами 75% тела.

    В марафоне на Олимпиаде она финишировала 44-й

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    Диксон НдиемаРебекка ЧептегеиОжогиБегуньяОлимпиада
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    Комментарии 3

    28173914910 Сен 2024 в 16:16
    Карма
    +0−0
    Абрикосов10 Сен 2024 в 16:09
    дикари с...
    у нас скоро так же будет...
    +1−1
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