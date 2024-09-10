В Финляндии безуспешно пытаются продать икорный завод, принадлежавший российской компании

Финское Управление по взысканию долгов поставили перед невыполнимой задачей: продать осетровую фирму, когда-то построенную российской компанией. В январе сделку по ее продаже заблокировало Минобороны Финляндии, пишет 10 сентября Yle.
Речь идет о старом икорном заводе в Иломантси. В последний раз какая-либо деятельность на нем велась еще в начале 2010-х годов. У завода с самого начала возникли проблемы с финансированием, поскольку финские банки посчитали «осетровый» бизнес рискованным и не стали в него вкладываться. К 2013 году инвестор все же нашелся. Российская компания провела на объекте ремонт, но в 2015 году подала заявление о банкротстве, так и не дойдя до выпуска продукции.
Имущество пытались продать почти восемь лет, прежде чем в 2023 году его купила компания бывшего спикера Петрозаводского городского совета Олега Фокина, писало Yle. Фокин переехал в Финляндию 5 лет назад. Издание отмечало, что завод уже в прошлом году был в полуразрушенном состоянии — у него частично обвалилась крыша.
В январе Министерство обороны Финляндии заблокировало сделку по продаже объекта. У продавца было полгода, чтобы найти нового покупателя. Когда это сделать не удалось, завод передали Управлению по взысканию долгов. Теперь задача по продаже объекта стоит перед ним.
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