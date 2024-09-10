В Финляндии безуспешно пытаются продать икорный завод, принадлежавший российской компании

Речь идет о старом икорном заводе в Иломантси. В последний раз какая-либо деятельность на нем велась еще в начале 2010-х годов. У завода с самого начала возникли проблемы с финансированием, поскольку финские банки посчитали «осетровый» бизнес рискованным и не стали в него вкладываться. К 2013 году инвестор все же нашелся. Российская компания провела на объекте ремонт, но в 2015 году подала заявление о банкротстве, так и не дойдя до выпуска продукции.