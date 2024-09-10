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    Работала в Большом театре, мечтала накопить на квартиру: что известно о погибшей в Раменском

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    10 комментариев

    Зинаида Узуналиева, 46-летняя жительница Волгоградской области, стала жертвой массовой атаки беспилотников в Подмосковье. Она находилась в квартире подруги, когда произошла трагедия. Несмотря на то что подруге удалось спастись, Зинаида не смогла избежать удара — кирпич, выброшенный взрывом, попал ей в голову, пишет V1.RU.

    Фото: Серафима Пантыкина
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    По словам Алика Узуналиева, брата погибшей, Зинаида переехала в Москву пять лет назад в поисках лучшей жизни и работала охранником в Большом театре, хотела накопить на собственную квартиру. Она регулярно навещала родных в Крепинском сельском поселении.

    «Она работала в Большом театре охранником. Постоянно видела звезд, делала с ними фото. Знакомые помогли ей устроиться туда», — рассказал Алик Узуналиев.

    Подруга Зинаиды сообщила «МК», что в момент атаки она спала в квартире на 12-м этаже. «В 4 утра раздался взрыв, стекла разбились, начался пожар. Ей прямо в голову прилетел кирпич. Было много крови, она была мертва. Я поняла, что никак не смогу ее спасти», — поделилась она с журналистами.

    Брат узнал о смерти сестры из новостей, когда увидел её имя и фото. Перед этим ему позвонили с работы из-за того, что не могли дозвониться до женщины. «Сейчас обзваниваем больницы, чтобы найти её. По фото определил, что это она», — отметил Узуналиев. У Зинаиды остались родители, два брата и сестра.

    В ночь на 10 сентября беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов, в том числе Москву и Подмосковье. В Московской области были повреждены жилые многоэтажки, из-за чего погиб один человек. Подробнее — в материале «Фонтанки».

    Фото: Серафима Пантыкина

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    БеспилотникАтака беспилотниковРаменское
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    Комментарии 10

    Ауреллия10 Сен 2024 в 16:17
    Ага, воночто..., виноват кирпич! Аж два раза!
    +0−0
    Entrenador200510 Сен 2024 в 15:51
    Типичная судьба рядового российского гражданина, который "я политикой не интересуюсь, мне выживать надо и семью кормить".
    +3−6
    NSE10 Сен 2024 в 15:46
    Люди гибнут ни за что, из за упрямства одного индивида.
    +9−4
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