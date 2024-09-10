Работала в Большом театре, мечтала накопить на квартиру: что известно о погибшей в Раменском

Зинаида Узуналиева, 46-летняя жительница Волгоградской области, стала жертвой массовой атаки беспилотников в Подмосковье. Она находилась в квартире подруги, когда произошла трагедия. Несмотря на то что подруге удалось спастись, Зинаида не смогла избежать удара — кирпич, выброшенный взрывом, попал ей в голову, пишет V1.RU.

Фото: Серафима Пантыкина Поделиться Поделиться





По словам Алика Узуналиева, брата погибшей, Зинаида переехала в Москву пять лет назад в поисках лучшей жизни и работала охранником в Большом театре, хотела накопить на собственную квартиру. Она регулярно навещала родных в Крепинском сельском поселении.



«Она работала в Большом театре охранником. Постоянно видела звезд, делала с ними фото. Знакомые помогли ей устроиться туда», — рассказал Алик Узуналиев. Подруга Зинаиды сообщила «МК», что в момент атаки она спала в квартире на 12-м этаже. «В 4 утра раздался взрыв, стекла разбились, начался пожар. Ей прямо в голову прилетел кирпич. Было много крови, она была мертва. Я поняла, что никак не смогу ее спасти», — поделилась она с журналистами.

Брат узнал о смерти сестры из новостей, когда увидел её имя и фото. Перед этим ему позвонили с работы из-за того, что не могли дозвониться до женщины. «Сейчас обзваниваем больницы, чтобы найти её. По фото определил, что это она», — отметил Узуналиев. У Зинаиды остались родители, два брата и сестра.

В ночь на 10 сентября беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов, в том числе Москву и Подмосковье. В Московской области были повреждены жилые многоэтажки, из-за чего погиб один человек. Подробнее — в материале «Фонтанки».