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Общество В Петербурге наказали кондуктора автобуса за предложение оплатить проезд переводом на карту

В Петербурге наказали кондуктора автобуса за предложение оплатить проезд переводом на карту

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11 комментариев

К кондуктору автобуса № 180, которая просила оплатить проезд переводом на карту, применены меры дисциплинарного воздействия. Об этом 10 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

Общественный транспорт ходит по маршруту от Камышовой улицы до улицы Жени Егоровой. Техническая неисправность не позволяла оплатить проезд банковскими картами. Читатели «Фонтанки» рассказали, что кондуктор предложила перевести деньги за проезд на карту физлица, и добавили, что сбой с банковскими картами длился около недели.

В «Пассажиравтотрансе» уточнили, что оплатить поездку можно было наличными или электронными проездными билетами, и еще раз указали на недопустимость поведения кондуктора, настоятельно рекомендовав пассажирам сообщать о подобных случаях на горячую линию 8 (812) 458-75-74.

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Комментарии
11
alex715-6
10 сентября 2024, 15:55
Кондуктор конечно не мог принимать оплату на свою карту. Но оправдания Пассжаиравтотранса не лезут ни в какие ворота. То, что оплата картами не работала - это их проблема, и они должны были исправить данный недостаток в кратчайшее время. Очень уж они любят нарушать закон и делать себя невиноватыми. Читаем: статья 1 Федерального закона от 01.05.2017 N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О национальной платежной системе" : "Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов ПО ВЫБОРУ ПОТРЕБИТЕЛЯ". Со всеми остальными отговорками пускай идут лесом.
Антишерсть
10 сентября 2024, 15:00
Я думаю, что кондуктору, с ее зарплатой - до лампочки. Если ее уволят - плохо будет не ей, а ее работодателю, так как замены нет.
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