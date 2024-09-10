В Петербурге наказали кондуктора автобуса за предложение оплатить проезд переводом на карту

К кондуктору автобуса № 180, которая просила оплатить проезд переводом на карту, применены меры дисциплинарного воздействия. Об этом 10 сентября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».



Общественный транспорт ходит по маршруту от Камышовой улицы до улицы Жени Егоровой. Техническая неисправность не позволяла оплатить проезд банковскими картами. Читатели «Фонтанки» рассказали, что кондуктор предложила перевести деньги за проезд на карту физлица, и добавили, что сбой с банковскими картами длился около недели.



В «Пассажиравтотрансе» уточнили, что оплатить поездку можно было наличными или электронными проездными билетами, и еще раз указали на недопустимость поведения кондуктора, настоятельно рекомендовав пассажирам сообщать о подобных случаях на горячую линию 8 (812) 458-75-74.

