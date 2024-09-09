«Не первое такое утро». В Петербурге кондуктор автобуса предлагает оплачивать проезд переводом на карту

В Петербурге на протяжении недели в автобусе, который следует по маршруту № 180 от Камышовой улицы до улицы Жени Егоровой, не работают терминалы, в связи с чем кондуктор предлагает пассажирам оплачивать проезд переводом на карту. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил читатель «Фонтанки».

В связи с тем, что ни картой, ни подорожником не получается оплатить проезд, кондуктор автобуса № 180 просит пассажиров переводить ему деньги на банковскую карту. Так, по словам собеседника, сегодняшним утром ему и ещё паре пассажиров пришлось оплатить дорогу наличкой, одна женщина воспользовалась переводом денег через приложение.

«Я звонил на горячую линию (ГУП «Пассажиравтотранс». — Прим. ред.) и спросил, может ли кондуктор просить перевести [деньги на карту], мне ответили: «Нет». Проблемы с оплатой банковской картой на протяжении недели, <…> не первое такое утро», — делится читатель.