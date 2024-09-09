«Не первое такое утро». В Петербурге кондуктор автобуса предлагает оплачивать проезд переводом на карту

В Петербурге на протяжении недели в автобусе, который следует по маршруту № 180 от Камышовой улицы до улицы Жени Егоровой, не работают терминалы, в связи с чем кондуктор предлагает пассажирам оплачивать проезд переводом на карту. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил читатель «Фонтанки».
В связи с тем, что ни картой, ни подорожником не получается оплатить проезд, кондуктор автобуса № 180 просит пассажиров переводить ему деньги на банковскую карту. Так, по словам собеседника, сегодняшним утром ему и ещё паре пассажиров пришлось оплатить дорогу наличкой, одна женщина воспользовалась переводом денег через приложение.
«Я звонил на горячую линию (ГУП «Пассажиравтотранс». — Прим. ред.) и спросил, может ли кондуктор просить перевести [деньги на карту], мне ответили: «Нет». Проблемы с оплатой банковской картой на протяжении недели, <…> не первое такое утро», — делится читатель.
«Фонтанке» также подтвердили, что перевод денег кондуктору строго запрещен. «В этих случаях проездные билеты реализовываются за наличные. По данному факту будет проведена служебная проверка, по результатам которой действиям кондуктора будет дана оценка», — уточнили в ГУП «Пассажиравтотранс».
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