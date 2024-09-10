«На свадьбу приеду к вам». Губернатор Подмосковья рассказал о 8 пострадавших при атаке БПЛА

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате атаки беспилотников в Московской области 10 сентября. Одного вертолетом доставили в Москву, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев.
В Раменскую больницу с места происшествия госпитализировали двоих. 25-летнего молодого человека зацепило взрывной волной на улице, рассказал Воробьев. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и гематомы. Его состояние оценивают как средней тяжести. Его вертолетом перевезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. Перед этим губернатор навестил его в больнице, успокоил, что угрозы жизни нет, и пообещал приехать на свадьбу.
Второй пострадавший приехал в Раменское на заработки и угодил практически в эпицентр удара. Мужчина получил множественные раны, сотрясение мозга и перелом стопы. Он находится в тяжелом состоянии.
Два человека обратились в Раменскую больницу самостоятельно. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Еще четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском. У мужчин в возрасте 65 и 33 лет отравление дымом и продуктами горения. Женщина 52 лет получила перелом стопы, у 31-летней женщины тоже отравление продуктами горения.
Угрозы для жизни пострадавших нет, добавил губернатор.
Напомним, в ночь на 10 сентября беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов, в том числе Москву и Подмосковье. В Московской области были повреждены жилые многоэтажки. Погибла женщина. Подробнее читайте на «Фонтанке».
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