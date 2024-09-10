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Происшествия «На свадьбу приеду к вам». Губернатор Подмосковья рассказал о 8 пострадавших при атаке БПЛА

«На свадьбу приеду к вам». Губернатор Подмосковья рассказал о 8 пострадавших при атаке БПЛА

8 775
12 комментариев

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате атаки беспилотников в Московской области 10 сентября. Одного вертолетом доставили в Москву, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

В Раменскую больницу с места происшествия госпитализировали двоих. 25-летнего молодого человека зацепило взрывной волной на улице, рассказал Воробьев. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и гематомы. Его состояние оценивают как средней тяжести. Его вертолетом перевезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. Перед этим губернатор навестил его в больнице, успокоил, что угрозы жизни нет, и пообещал приехать на свадьбу.

Второй пострадавший приехал в Раменское на заработки и угодил практически в эпицентр удара. Мужчина получил множественные раны, сотрясение мозга и перелом стопы. Он находится в тяжелом состоянии.

Два человека обратились в Раменскую больницу самостоятельно. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Еще четверых пострадавших отвезли в больницу в Жуковском. У мужчин в возрасте 65 и 33 лет отравление дымом и продуктами горения. Женщина 52 лет получила перелом стопы, у 31-летней женщины тоже отравление продуктами горения.

Угрозы для жизни пострадавших нет, добавил губернатор.

Напомним, в ночь на 10 сентября беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов, в том числе Москву и Подмосковье. В Московской области были повреждены жилые многоэтажки. Погибла женщина. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
12
DanCitizen
10 сентября 2024, 13:49
"Ну что, как дела? - Плохо, раны тяжёлые. - Ну ничего, ничего, я зато на свадьбу к вам приеду"
Kit.
10 сентября 2024, 14:13
К тому времени, глядишь, и право первой ночи вернут.
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