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    Reuters: администрация Байдена направила Конгрессу доклад о стратегии по Украине

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    Администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу секретный доклад о своей стратегии на Украине. Об этом 10 сентября сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

    В публикации документ называется «долгожданным»: после одобрения в апреле пакета военной помощи Украине на 61 миллиард долларов, Конгресс поручил администрации Байдена представить подробную стратегию в отношении Украины к началу июня.

    По данным источников Reuters, отчет поступил к законодателям в понедельник, и у них еще не было возможности его рассмотреть. Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

    Между тем за два с половиной года с момента конфликта на Украине Конгресс одобрил выделение почти 175 миллиардов долларов помощи и военной помощи Киеву и союзным странам.

    Последний раз администрация Джо Байдена объявила о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 250 миллионов долларов 6 сентября.

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    Комментарии 1

    Кот Ученый10 Сен 2024 в 11:39
    Стратегия Слив!))
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