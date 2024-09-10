Reuters: администрация Байдена направила Конгрессу доклад о стратегии по Украине

Администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу секретный доклад о своей стратегии на Украине. Об этом 10 сентября сообщает Reuters со ссылкой на три источника.
В публикации документ называется «долгожданным»: после одобрения в апреле пакета военной помощи Украине на 61 миллиард долларов, Конгресс поручил администрации Байдена представить подробную стратегию в отношении Украины к началу июня.
По данным источников Reuters, отчет поступил к законодателям в понедельник, и у них еще не было возможности его рассмотреть. Белый дом не ответил на запрос о комментарии.
Между тем за два с половиной года с момента конфликта на Украине Конгресс одобрил выделение почти 175 миллиардов долларов помощи и военной помощи Киеву и союзным странам.
Последний раз администрация Джо Байдена объявила о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 250 миллионов долларов 6 сентября.