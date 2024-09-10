«Быстро на пол!» Полиция уложила посетителей чайханы на севере Петербурга

Правоохранительные органы Петербурга продолжают проводить рейды по так называемому «делу таксистов», которое было возбуждено после конфликта перевозчиков на Комендантском проспекте. В этот раз силовики наведались в пару кафе, где, по оперативным данным, обедают земляки воинственных иностранцев. Как рассказали 10 сентября в ГУ МВД, одно заведение находится на Мебельной улице, другое — на Планерной.



пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Судя по кадрам полицейского главка, силовики с гостями обеих точек общепита не церемонились. Залетев в заведение на Планерной, они уложили всех лицами в пол. За столом с невозмутимым видом остались сидеть немолодой русский мужчина и его спутница. Во второй чайхане посетителей было чуть меньше.



«В результате полицейской проверки было выявлено 11 нелегалов: 9 граждан Узбекистана и по одному иностранцу из Таджикистана и Кыргызстана. Все они были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В ближайшее время будет решаться вопрос о выдворении нарушителей за пределы Российской Федерации», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.