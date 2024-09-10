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    «Быстро на пол!» Полиция уложила посетителей чайханы на севере Петербурга

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    4 комментария

    Правоохранительные органы Петербурга продолжают проводить рейды по так называемому «делу таксистов», которое было возбуждено после конфликта перевозчиков на Комендантском проспекте. В этот раз силовики наведались в пару кафе, где, по оперативным данным, обедают земляки воинственных иностранцев.

    Как рассказали 10 сентября в ГУ МВД, одно заведение находится на Мебельной улице, другое — на Планерной.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Судя по кадрам полицейского главка, силовики с гостями обеих точек общепита не церемонились. Залетев в заведение на Планерной, они уложили всех лицами в пол. За столом с невозмутимым видом остались сидеть немолодой русский мужчина и его спутница. Во второй чайхане посетителей было чуть меньше.

    «В результате полицейской проверки было выявлено 11 нелегалов: 9 граждан Узбекистана и по одному иностранцу из Таджикистана и Кыргызстана. Все они были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В ближайшее время будет решаться вопрос о выдворении нарушителей за пределы Российской Федерации», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В главке отметили, что в ходе рейда оперативники уголовного розыска также получили информацию, которая поможет в дальнейшем решать «задачи по декриминализации мигрантской среды».

    В конце августа таким же образом проверяли кафе на улице Фучика. Следователи нашли внутри четырех иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

    Перестрелка на Комендантском произошла в июле этого года среди таксистов, конкурирующих за клиентов. Выстрелы местные жители услышали поздно вечером в районе 71-го дома. К приезду полиции бомбилы успели исчезнуть.Как уточнили в пресс-службе ведомства, в той перестрелке был ранен один из участников конфликта. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство группой лиц. Часть предполагаемых участников конфликта вскоре была задержана.

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    Комментарии 4

    Guddd-Head10 Сен 2024 в 10:14
    Хорошо, но мало
    +1−0
    Лето И Арбалеты10 Сен 2024 в 10:07
    отлично, но мало.
    +5−2
    Эд Хэммет10 Сен 2024 в 10:04
    Вот так, зайдёшь случайно в чайхану, выпьешь чай и наступит хана.
    +1−0
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