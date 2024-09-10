В Московском регионе после атаки БПЛА временно закрыты три аэропорта

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский закрыты на прием и выпуск воздушных судов с ночи 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Самолеты, которые летели в эти три аэропорта, направляют на запасные ВПП. В частности, в Петербург, Нижний Новгород и Самару. Столичный аэропорт Шереметьево продолжает принимать и выпускать рейсы.

Также с 7 утра закрыт аэропорт Казани.

Ночью в Московской области были сбиты несколько беспилотников. По некоторым данным, осколки одного из них упали на ВПП в Жуковском.

Также БПЛА попал в жилой дом в Раменском. Начался пожар. Известно минимум об одной погибшей женщине и трех пострадавших.