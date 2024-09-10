Продюсера Вайнштейна экстренно госпитализировали для операции на сердце

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна экстренно доставили в больницу для проведения операции на сердце. Как пишет издание ABC News 9 сентября, ранее он пожаловался на боли в груди.



Со слов врачей, у Вайнштейна множество проблем со здоровьем, они требуют постоянного присутствия медиков и лечения. Сейчас продюсер находится в больнице в Белвью.



72-летний Вайнштейн отбывает тюремное заключение после скандала в 2017 году. Тогда издание The New York Times опубликовало статью, в которой несколько актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Всего о насилии с его стороны рассказали около 100 женщин.



В апреле 2024 года Высший суд штата Нью-Йорк отменил решение суда, который признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и принуждении к сексу актрисы Джессики Манн в 2013 году. По приговору продюсер должен был отбыть наказание в 23 года.



В начале сентября с него также сняли обвинения в сексуальных домогательствах в отношении 22-летней девушки в период с 31 июля по 31 августа в 1996 году. На этой неделе Вайнштейн должен предстать перед судом, где ему озвучат новое обвинительное заключение, пишет ABC News.

