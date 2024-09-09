Правительство Германии объявило о введении пограничного контроля на всех сухопутных границах страны

Правительство Германии 9 сентября официально объявило о временном пограничном контроле на всех сухопутных границах страны. Новая мера вводится с 16 сентября и пока продлится шесть месяцев, сказано в заявлении МВД Германии.



По словам министра внутренних дел Нэнси Фезер, мера необходима для «укрепления внутренней безопасности и продолжения жесткой линии против нелегальной миграции». Теперь для мигрантов ужесточат процедуру прохождения границы, в связи с чем вырастет число отказов.

Ранее о введении контроля на сухопутных границах писало издание Reuters — в статье необходимость усиления проверок на границах объяснялась «защитой населения от исламистского экстремизма». Учитывалась и общая нагрузка на Германию с учетом ограниченных возможностей для размещения и интеграции 1,2 миллиона украинских беженцев и просителей убежищ из иных стран.

Немецкое правительство провело консультации с главной оппозиционной партией ХДС об ограничении миграции после смертельного ножевого нападения сирийского беженца в городе Золинген. На прошлой неделе правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Тюрингии и заняла второе место в Саксонии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал активнее проводить депортацию нелегальных мигрантов из Германии.



Германия имеет общую сухопутную границу с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей. Ее протяженность составляет более 3700 километров.