«Горько»: Олаф Шольц прокомментировал итоги региональных выборов в Германии, на которых победили правые

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «горькими» результаты двух региональных выборов, которые прошли в воскресенье, 1 сентября, в Тюрингии и Саксонии и ознаменовались крупными победами правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и поражениями его коалиции. Об этом 2 сентября сообщает издание Reuters.
Шольц призвал основные партии сформировать правительства без «правых экстремистов». Впрочем, по данным издания, АдГ, которую сотрудники служб безопасности обеих восточногерманских земель считают «ультраправой», вряд ли сможет сформировать большинство и управлять страной, поскольку другие партии отказываются сотрудничать с ней.
Тем не менее, «Альтернатива для Германии» стала первой правой партией, победившей на выборах в законодательный орган в Германии после Второй мировой войны: в Тюрингии она заняла первое место, в Саксонии — второе.
«Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии вызывают беспокойство», — добавил Шольц, пояснив, что говорил от лица своей левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ). «Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и портит репутацию нашей страны». СДПГ без труда преодолела 5%-ный барьер, необходимый для того, чтобы остаться в парламентах двух земель, но внутренняя борьба между партиями только усугубится. Младшие партнеры по коалиции — «Зеленые» и поддерживающая бизнес партия «Свободные демократы» — вышли из состава земельного собрания Тюрингии. Результаты воскресных выборов также могут заставить правительство занять более жесткую позицию в вопросе иммиграции и обострить дебаты по поводу поддержки Украины — в вопросах, которые доминировали в ходе кампании.
Усиление позиций АдГ эксперты связывают, в частности, с миграционной повесткой: менее чем неделю назад, 24 августа, гражданин Сирии напал с ножом на посетителей местного фестиваля, в результате погибли три человека. Позже выяснилось, что его должны были депортировать из Германии еще три года назад.
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