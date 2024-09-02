«Горько»: Олаф Шольц прокомментировал итоги региональных выборов в Германии, на которых победили правые

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «горькими» результаты двух региональных выборов, которые прошли в воскресенье, 1 сентября, в Тюрингии и Саксонии и ознаменовались крупными победами правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и поражениями его коалиции. Об этом 2 сентября сообщает издание Reuters.

Тем не менее, «Альтернатива для Германии» стала первой правой партией, победившей на выборах в законодательный орган в Германии после Второй мировой войны: в Тюрингии она заняла первое место, в Саксонии — второе.

«Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии вызывают беспокойство», — добавил Шольц, пояснив, что говорил от лица своей левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ). «Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и портит репутацию нашей страны». СДПГ без труда преодолела 5%-ный барьер, необходимый для того, чтобы остаться в парламентах двух земель, но внутренняя борьба между партиями только усугубится. Младшие партнеры по коалиции — «Зеленые» и поддерживающая бизнес партия «Свободные демократы» — вышли из состава земельного собрания Тюрингии. Результаты воскресных выборов также могут заставить правительство занять более жесткую позицию в вопросе иммиграции и обострить дебаты по поводу поддержки Украины — в вопросах, которые доминировали в ходе кампании.