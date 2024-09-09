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Общество ТАСС: Прощание с Александром Масляковым пройдет в «Планете КВН» 11 сентября

ТАСС: Прощание с Александром Масляковым пройдет в «Планете КВН» 11 сентября

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Прощание с руководителем и бессменным ведущим КВН Александром Масляковым пройдет в Московском молодежном центре «Планета КВН» 11 сентября. Об этом 9 сентября пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к окружению телеведущего.

Кроме того, по информации агентства, похороны Маслякова состоятся на Новодевичьем кладбище. О смерти Александра Маслякова стало известно 8 сентября. Ведущий КВН скончался на 83-м году жизни. Причина смерти в официальных сообщениях не называется, но ранее различные медиа сообщали о борьбе Маслякова с раком легких.

После трагического известия о смерти Маслякова интернет заполнили воспоминания друзей и коллег ведущего — о том, каким был Масляков и каким был и остается КВН. Прочитать воспоминания о ведущем главной юмористической игры страны можно в материале «Фонтанки».

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