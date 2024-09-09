«Он точно знал, что будет хитом, а что провалится» — Пушной об Александре Маслякове

Накануне, 8 сентября, скончался Александр Масляков. Социальные сети наполнили слова благодарности руководителю и бессменному ведущему «Клуба веселых и находчивых» (КВН) — они в том числе прозвучали 9 сентября в эфире программы «Физики и лирики» от Александра Пушного.



По словам бывшего участника команд КВН «НГУ» и «Сибирские сибиряки», Александр Масляков обладал уникальным качеством, о котором мало кто знал.

«Все его обычно знают как ведущего, знают как человека с фантастической улыбкой, просто невероятной силой обаяния, человека с прекрасным юмором. Но он ещё обладал удивительным чувством, которое ему помогало предсказывать успех того или иного номера в КВН», — замечает Александр Пушной.