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    «Он точно знал, что будет хитом, а что провалится» — Пушной об Александре Маслякове

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    Накануне, 8 сентября, скончался Александр Масляков. Социальные сети наполнили слова благодарности руководителю и бессменному ведущему «Клуба веселых и находчивых» (КВН) — они в том числе прозвучали 9 сентября в эфире программы «Физики и лирики» от Александра Пушного.

    По словам бывшего участника команд КВН «НГУ» и «Сибирские сибиряки», Александр Масляков обладал уникальным качеством, о котором мало кто знал.

    «Все его обычно знают как ведущего, знают как человека с фантастической улыбкой, просто невероятной силой обаяния, человека с прекрасным юмором. Но он ещё обладал удивительным чувством, которое ему помогало предсказывать успех того или иного номера в КВН», — замечает Александр Пушной.

    В качестве доказательства российский шоумен приводит случай из собственной карьеры.

    «В 1997 году мы приехали в КВН, у нас была 1/8 финала, и я был топером команды, музыкантом, который притащил номер «Стинга», пародию на Стинга (английского певца. — Прим. ред.). Уже была собрана программа, как раз был дебют нашей любимой Пелагеи, и мы хотели выйти [из соревнования]. Все говорили: «Слушай, номер какой-то странный» — бо́льшая часть команды не верила в него, а меньшая часть команды говорила, что надо попробовать, но сами не решались. И в итоге в четверг мы показали Александру Васильевичу номер «Стинга», и Александр Васильевич, именно он, как-то заранее сказал: «Да, это будет хит, оставляйте»», — делится бывший участник команды КВН «НГУ», отмечая, что руководитель «Клуба веселых и находчивых» действительно был прав.

    При этом Пушной обращает внимание на то, что предчувствие Александра Маслякова работало также в обратную сторону. По его словам, бывало так, что кавээнщики не следовали рекомендациям ведущего юмористических игр, думая о том, что Масляков «не разбирается в современном юморе». Как итог — несогласованные номера оказывались провальными.

    «Вот таким он обладал чувством. Я не знаю, он это чувство в себе воспитал или это от Бога. То есть он абсолютно точно знал, что будет хитом, а что провалится», — объясняет Пушной.

    Знаменитый ведущий передачи «Галилео» подчеркивает, что вместе с Александром Масляковым ушла целая эпоха.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как отреагировали друзья и коллеги Александра Маслякова на трагическое известие о смерти бессменного ведущего КВН.

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    Александр МасляковКВНАлександр Пушной
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    Комментарии 1

    Скрепоразгибатель09 Сен 2024 в 14:55
    КВН умирал два раза - первый скоропостижно,второй - медленно и мучительно.
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