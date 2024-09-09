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Общество Происшествия В Омске вынесли приговор мужчине, по пьяни избившему беременную 18-летнюю возлюбленную. На ее теле насчитали 140 ударов

В Омске вынесли приговор мужчине, по пьяни избившему беременную 18-летнюю возлюбленную. На ее теле насчитали 140 ударов

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9 комментариев

Омский областной суд признал 36-летнего местного жителя виновным в убийстве 18-летней беременной женщины, сообщили в пресс-службе судов Омской области 9 сентября. На погибшей насчитали почти 140 ударов, причиной агрессии стала сломанная колонка.

Трагедия произошла в ночь на 21 октября 2023 года. Как писала «Фонтанка», мужчина вместе со своей сожительницей выпивали с приятелем. В какой-то момент мужчины вышли на улицу, а когда вернулись, девушка пожаловалась, что музыкальная колонка перестала работать. Разгневанный сожитель начал избивать девушку. Как указывали свидетели, он прыгал на животе беременной и говорил, что она недостойна быть матерью его ребенка. Женщина скончалась на месте. Тогда мужчина перенес ее тело в надворную постройку и попытался скрыть следы преступления.

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В прокуратуре региона уточнили, что трагедия произошла в квартире отца погибшей. Всего сожитель нанес ей не менее 138 ударов.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти женщине, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью». В суде агрессор настаивал на отсутствии умысла на убийство возлюбленной.

В результате суд назначил мужчине 19 лет исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года. Также ему придется выплатить отцу убитой 1 млн рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда.

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Убийство беременной Омск Приговор
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Комментарии
9
AndrewBarsik
9 сентября 2024, 16:19
Скромно умолчали о славном боевом пути убийцы и особенностях его биографии.
Muzzy
9 сентября 2024, 15:56
Ну вот и на СВО пополнение... А через полгода и новый лектор в школе появится
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