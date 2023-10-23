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    В Омске мужчина до смерти избил свою беременную девушку. Она не могла включить музыку

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    21 комментарий

    Тело 18-летней беременной девушки с признаками насильственной смерти нашли во дворе частного дома в Омске. Ее до смерти избил сожитель. Об этом сообщает Следственный комитет Омской области 23 октября.

    Трагедия произошла в ночь на 21 октября. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следствие, 35-летний житель Омска вместе со своей сожительницей выпивали с приятелем. В какой-то момент мужчины вышли на улицу, а когда вернулись, девушка пожаловалась, что музыкальная колонка перестала работать. Это разозлило сожителя, и он начал избивать девушку. По предварительной информации свидетелей, подозреваемый прыгал на животе беременной и говорил, что она недостойна быть матерью его ребенка.

    Девушка скончалась на месте. Тогда сожитель перенес ее тело в надворную постройку и попытался скрыть следы преступления.

    Сейчас мужчина задержан. Известно, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь ему предъявлено обвинение по статье «Убийство беременной». Омичу грозит пожизненное лишение свободы.

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    ГНЕВ21
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    Комментарии 21

    27564035623 Окт 2023 в 15:52
    Неоднократно судим и на свободе? Может быть стоит еще и орден "Почетный рецидивист" ввести?
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 15:30
    жертва нашла достойного спутника
    +0−0
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