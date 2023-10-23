В Омске мужчина до смерти избил свою беременную девушку. Она не могла включить музыку

Тело 18-летней беременной девушки с признаками насильственной смерти нашли во дворе частного дома в Омске. Ее до смерти избил сожитель. Об этом сообщает Следственный комитет Омской области 23 октября.



Трагедия произошла в ночь на 21 октября. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следствие, 35-летний житель Омска вместе со своей сожительницей выпивали с приятелем. В какой-то момент мужчины вышли на улицу, а когда вернулись, девушка пожаловалась, что музыкальная колонка перестала работать. Это разозлило сожителя, и он начал избивать девушку. По предварительной информации свидетелей, подозреваемый прыгал на животе беременной и говорил, что она недостойна быть матерью его ребенка.