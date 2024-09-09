В Кремле прокомментировали возможность интервью Гершковича с Путиным

В Кремле на данный момент не видят повода для того, чтобы президент России Владимир Путин дал интервью журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Последний ранее был осужден за шпионаж в России и позже доставлен в США во время обмена заключенными. Возможность интервью 9 сентября прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Для того, чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то журналистам, нам нужно иметь повод. Пока мы такого повода не видим», — пояснил Песков ТАСС.