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    В Кремле прокомментировали возможность интервью Гершковича с Путиным

    1954
    4 комментария

    В Кремле на данный момент не видят повода для того, чтобы президент России Владимир Путин дал интервью журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Последний ранее был осужден за шпионаж в России и позже доставлен в США во время обмена заключенными. Возможность интервью 9 сентября прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Для того, чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то журналистам, нам нужно иметь повод. Пока мы такого повода не видим», — пояснил Песков ТАСС.

    Неделю назад в Кремле заявляли, что готовы рассмотреть запрос о проведении интервью Гершковича и Путина. «Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает», — сказал тогда Дмитрий Песков.

    Эван Гершкович был помилован президентом России и вернулся в Америку 1 августа. Всего со стороны РФ в рамках обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном было выдано 16 человек.

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    Комментарии 4

    Cashmare09 Сен 2024 в 13:32
    а какой повод был встречаться малышу и карлсону?
    +2−0
    ЮлияБорисовна09 Сен 2024 в 13:27
    В Нюрнберге натирают паркеты...
    +2−1
    Абрикосов09 Сен 2024 в 13:18
    что то новое услышим?
    +1−0
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