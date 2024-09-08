На губернаторских выборах в Петербурге проголосовали
На допвыборах депутата заксобрания Санкт-Петербурга по 18-му округу явка составляет 23,37%.
Напомним, в Петербурге проходит трехдневное голосование на выборах губернатора, допвыборах в городской парламент и муниципальных выборах. Оно началось
В Петербурге к 18 часам на избирательные участки пришли 35% избирателей
На губернаторских выборах в Петербурге проголосовали
Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте в «Фонтанке».
Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.
В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.