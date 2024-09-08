Президент Латвии заявил, что на востоке страны разбился российский БПЛА, который прилетел из Белоруссии

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в стране обнаружили российский военный беспилотник, который якобы залетел в воздушное пространство страны из Белоруссии и якобы разбился на востоке страны. Об этом Ринкевичс написал в соцсети Х (Twitter) 8 сентября.



«Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник», — заявил Ринкевичс. Он подчеркнул, что власти республики проводят расследование. При этом какие-либо доказательства, что речь идет именно о российском беспилотнике, власти Латвии не приводят.



На момент публикации Минобороны РФ и МИД РФ никак не прокомментировали заявление Ринкевичса.



Ранее «Фонтанка» писала о том, что этим летом Латвия начала установку противотанковых заграждений на границе с Россией. В августе Литва закупила противотанковые ежи и заграждения «зубы дракона» и направила их к границам с Россией и Белоруссией.

