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Общество Президент Латвии заявил, что на востоке страны разбился российский БПЛА, который прилетел из Белоруссии

Президент Латвии заявил, что на востоке страны разбился российский БПЛА, который прилетел из Белоруссии

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7 комментариев

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в стране обнаружили российский военный беспилотник, который якобы залетел в воздушное пространство страны из Белоруссии и якобы разбился на востоке страны. Об этом Ринкевичс написал в соцсети Х (Twitter) 8 сентября.


«Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник», — заявил Ринкевичс. Он подчеркнул, что власти республики проводят расследование. При этом какие-либо доказательства, что речь идет именно о российском беспилотнике, власти Латвии не приводят.

На момент публикации Минобороны РФ и МИД РФ никак не прокомментировали заявление Ринкевичса.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что этим летом Латвия начала установку противотанковых заграждений на границе с Россией. В августе Литва закупила противотанковые ежи и заграждения «зубы дракона» и направила их к границам с Россией и Белоруссией.

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Латвия БПЛА Белоруссия Эдгарс Ринкевичс
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Комментарии
7
Cashmare
8 сентября 2024, 17:40
да-да, а на филиппинах разбился российский метеорит
Kit.
8 сентября 2024, 18:43
"Шахеды" с выжженной РЭБ электроникой могут прилететь куда угодно. Ну или просто новые партии "Шахедов" пошли, с большим процентом брака.
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