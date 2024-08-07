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    Оскалили зубы: Литва направила противотанковые ежи на границы с Россией и Белоруссией

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    Литва закупила противотанковые ежи и заграждения «зубы дракона» и направила их к границам с Россией и Белоруссией. Об этом в эфире национального радио сообщил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, пишет 7 августа ТАСС.

    По словам главы литовского минобороны, страна закупила заграждения у отечественных производителей на сумму в 4 млн евро. Предварительно, «зубы дракона» будут храниться на 27 участках, первый откроется уже 22 августа. Уточняется, что при необходимости заграждения «оперативно выставят к границе».

    Ранее другая прибалтийская страна выставила «зубы дракона» на границе с Россией. В прошлом месяце противотанковые заграждения заметили в Латвии.

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