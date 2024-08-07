Оскалили зубы: Литва направила противотанковые ежи на границы с Россией и Белоруссией

Литва закупила противотанковые ежи и заграждения «зубы дракона» и направила их к границам с Россией и Белоруссией. Об этом в эфире национального радио сообщил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, пишет 7 августа ТАСС.



По словам главы литовского минобороны, страна закупила заграждения у отечественных производителей на сумму в 4 млн евро. Предварительно, «зубы дракона» будут храниться на 27 участках, первый откроется уже 22 августа. Уточняется, что при необходимости заграждения «оперативно выставят к границе».