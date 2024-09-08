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    «Роскомнадзор не нуждается в таких «помощниках»». Адвокат Артемия Лебедева рассказал, почему взялся защищать его от иска Мизулиной

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    Адвокат Калой Ахильгов, ранее представлявший интересы Анастасии Ивлеевой, инфоцыгана Аяза Шабудтинова и журналиста Алексея Венедиктова*, будет представлять интересы Артемия Лебедева в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации по иску Екатерины Мизулиной. 7 сентября Ахильгов рассказал, почему решил взяться за дело Лебедева, в своем телеграм-канале.

    Калой Ахильгов заявил, что сложно было отказать человеку, когда его оппонентом выступает «руководитель организации, которая фактически взяла (или пытается взять) на себя функцию государства». Адвокат подчеркнул, что «Роскомнадзор не нуждается в таких "помощниках"» и неплохо справляется и без Мизулиной.

    «Должность "дочь своей матери" можно было реализовать и в чем-то другом (даже в поисковике первое, что выдает, — "дочь известного российского политика"). Например, начать работу с помощника депутата какого-нибудь округа в Ярославле, где родилась Мизулина-младшая», — подчеркнул адвокат.

    Калой Ахильгов признался, что по ряду вопросов его позиция «мягко говоря» иная, чем у Артемия Лебедева, однако он не собирается отказывать человеку в помощи только потому, что в чем-то с ним не согласен. В качестве доказательства адвокат перечислил своих доверителей и заявил, что «все эти люди с разными политическими и идеологическими взглядами» и он «вряд ли с ними со всеми одновременно согласен».

    «Так что, дорогие друзья, которые пишут мне, что представлять интересы Лебедева — это "зашквар", не дай вам Боже…», — заключил он.

    3 сентября Лига безопасного интернета и ее глава Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к журналисту Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд Москвы. Поводом для разбирательства стало интервью Артемия Лебедева, в котором тот заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность якобы «вредна для России».

    Вскоре после выхода интервью Екатерина Мизулина заявила о намерении отсудить 10 миллионов рублей у Лебедева и Дудя* из-за «распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично». Тогда Лебедев попытался перед Мизулиной извиниться, а она в ответ пообещала включить извинения в предмет искового заявления.
    Историю о том, как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной, подробно разбирала «Фонтанка».

    * Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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    Юрий ДудьЕкатерина МизулинаАртемий ЛебедевИскЛига безопасного интернетаКалой Ахильгов
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