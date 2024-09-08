«Роскомнадзор не нуждается в таких «помощниках»». Адвокат Артемия Лебедева рассказал, почему взялся защищать его от иска Мизулиной

Адвокат Калой Ахильгов, ранее представлявший интересы Анастасии Ивлеевой, инфоцыгана Аяза Шабудтинова и журналиста Алексея Венедиктова*, будет представлять интересы Артемия Лебедева в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации по иску Екатерины Мизулиной.
Калой Ахильгов заявил, что сложно было отказать человеку, когда его оппонентом выступает «руководитель организации, которая фактически взяла (или пытается взять) на себя функцию государства». Адвокат подчеркнул, что «Роскомнадзор не нуждается в таких "помощниках"» и неплохо справляется и без Мизулиной.
«Должность "дочь своей матери" можно было реализовать и в чем-то другом (даже в поисковике первое, что выдает, — "дочь известного российского политика"). Например, начать работу с помощника депутата какого-нибудь округа в Ярославле, где родилась Мизулина-младшая», — подчеркнул адвокат.
Калой Ахильгов признался, что по ряду вопросов его позиция «мягко говоря» иная, чем у Артемия Лебедева, однако он не собирается отказывать человеку в помощи только потому, что в чем-то с ним не согласен. В качестве доказательства адвокат перечислил своих доверителей и заявил, что «все эти люди с разными политическими и идеологическими взглядами» и он «вряд ли с ними со всеми одновременно согласен».
«Так что, дорогие друзья, которые пишут мне, что представлять интересы Лебедева — это "зашквар", не дай вам Боже…», — заключил он.
3 сентября Лига безопасного интернета и ее глава Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к журналисту Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд Москвы. Поводом для разбирательства стало интервью Артемия Лебедева, в котором тот заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность якобы «вредна для России».
Вскоре после выхода интервью Екатерина Мизулина заявила о намерении отсудить
Историю о том, как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной, подробно разбирала «Фонтанка».
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
«Роскомнадзор не нуждается в таких «помощниках»». Адвокат Артемия Лебедева рассказал, почему взялся защищать его от иска Мизулиной
Адвокат Калой Ахильгов, ранее представлявший интересы Анастасии Ивлеевой, инфоцыгана Аяза Шабудтинова и журналиста Алексея Венедиктова*, будет представлять интересы Артемия Лебедева в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации по иску Екатерины Мизулиной.
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