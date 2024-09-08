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Город Милонов в орденах, Валуев в полупоклоне. Депутаты Госдумы проголосовали в Петербурге

Милонов в орденах, Валуев в полупоклоне. Депутаты Госдумы проголосовали в Петербурге

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1 комментарий

В Петербурге на губернаторских и муниципальных выборах 8 сентября проголосовали депутаты Госдумы Виталий Милонов и Николай Валуев.

Николай Валуев проголосовал на участке №1200 в Красном Селе. Процесс голосования депутата стал уже своеобразным мемом, так как именитый боксер с трудом умещается в кабинке для тайного голосования и, находясь внутри, имеет возможность оглядывать участок благодаря высокому росту. Чтобы зайти в кабинку, Валуеву пришлось согнуться в полупоклоне.

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Виталий Милонов голосовал на участке №612 в Кировском районе — он расположен в школе №612. На избирательный участок депутат пришел в парадной военной форме и с орденами.

Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте в «Фонтанке».

Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.

В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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Комментарии
2
DanCitizen
8 сентября 2024, 14:01
Цирк уехал, а все клоуны остались
282062675
8 сентября 2024, 13:56
🤮
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