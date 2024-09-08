Милонов в орденах, Валуев в полупоклоне. Депутаты Госдумы проголосовали в Петербурге

В Петербурге на губернаторских и муниципальных выборах 8 сентября проголосовали депутаты Госдумы Виталий Милонов и Николай Валуев.

Николай Валуев проголосовал на участке №1200 в Красном Селе. Процесс голосования депутата стал уже своеобразным мемом, так как именитый боксер с трудом умещается в кабинке для тайного голосования и, находясь внутри, имеет возможность оглядывать участок благодаря высокому росту. Чтобы зайти в кабинку, Валуеву пришлось согнуться в полупоклоне.



1 из 5 Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Виталий Милонов голосовал на участке №612 в Кировском районе — он расположен в школе №612. На избирательный участок депутат пришел в парадной военной форме и с орденами.



Источник: читатель «Фонтанки»





