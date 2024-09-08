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    Александр Беглов проголосовал на выборах в Петербурге

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    5 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 сентября проголосовал на выборах главы города и муниципальных депутатов в Петербурге, передает корреспондент «Фонтанки» с избирательного участка на Васильевском острове.

    Действующий градоначальник проголосовал на избирательном участке № 153 (он располагается на улице Кораблестроителей в школе № 12).

    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
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    Перед приходом губернатора на участке забарахлил один из КОИБов (комплекс обработки избирательных бюллетеней), Беглов воспользовался вторым комплексом.

    «Для нашего города очень важны эти выборы, потому что горожане выбирают руководителя на пять лет. <...> Очень важно, чтобы успешно начатые проекты дальше продолжали», — сказал Беглов журналистам.

    Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте в «Фонтанке».

    Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее —     читайте здесь.

    В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.

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    Комментарии 6

    28206267508 Сен 2024 в 14:00
    🤮🤮🤮👊
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