Александр Беглов проголосовал на выборах в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 сентября проголосовал на выборах главы города и муниципальных депутатов в Петербурге, передает корреспондент «Фонтанки» с избирательного участка на Васильевском острове.
Действующий градоначальник проголосовал на избирательном участке
Перед приходом губернатора на участке забарахлил один из КОИБов (комплекс обработки избирательных бюллетеней), Беглов воспользовался вторым комплексом.
«Для нашего города очень важны эти выборы, потому что горожане выбирают руководителя на пять лет. <...> Очень важно, чтобы успешно начатые проекты дальше продолжали», — сказал Беглов журналистам.