Явка на губернаторских выборах в Петербурге превысила 28%

На 10 утра 8 сентября явка на губернаторских выборах в Петербурге составила 28,07%. Это 1,078 млн человек.



Как рассказали в горизбиркоме, на допвыборах в Законодательное собрание проголосовали 18,01% избирателей (28,6 тысячи человек).



1 из 6 Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

Ранее горизбирком сообщил, что не будет отдельно оглашать явку на муниципальных выборах. Но она окажется несколько ниже губернаторской, так как по открепительным за депутатов МО голосовать нельзя.



8 сентября — заключительный день голосования на выборах трех уровней в Петербурге. По итогам первых двух явка на губернаторских составляла 27%.