Явка на губернаторских выборах в Петербурге превысила 28%

На 10 утра 8 сентября явка на губернаторских выборах в Петербурге составила 28,07%. Это 1,078 млн человек.
Как рассказали в горизбиркоме, на допвыборах в Законодательное собрание проголосовали 18,01% избирателей (28,6 тысячи человек).
Ранее горизбирком сообщил, что не будет отдельно оглашать явку на муниципальных выборах. Но она окажется несколько ниже губернаторской, так как по открепительным за депутатов МО голосовать нельзя.
8 сентября — заключительный день голосования на выборах трех уровней в Петербурге. По итогам первых двух явка на губернаторских составляла 27%.
Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование продлится 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвуют замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте в «Фонтанке».
Параллельно идет голосование на муниципальных выборах. На них избирают депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.
В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвуют Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.